Heracles doet goede zaken in cruciaal duel tegen degradatiekandidaat PEC Zwolle

Je zag het aan alles: Sinan Bakis wilde zo graag. De spits van Heracles die terugkeerde in de basis na een sportieve dip was voor rust niet gelukkig in de afwerking, maar wilde laten zien dat hij voorlopig het vertrouwen van de trainer verdient. Na rust werd zijn naam na een mooie actie al gescandeerd door supporters, niet lang daarna was het eindelijk raak en zette hij de thuisploeg op een verdiende 2-0 voorsprong. Het was zijn derde goal dit seizoen.

Groot applaus was er ook voor Samuel Armenteros, die andere spits van Heracles, die voor het eerst weer bij de selectie zat en in de 75e minuut inviel voor Bakis. Het is de derde keer dat Armenteros in dienst van de Almelose club speelt. In zijn vorige periode scoorde hij liefst 19 competitiegoals. Tegen PEC zag hij tien minuten voor tijd doelman Lamprou te ver zijn goal uitkomen, bedacht zich niet en schoot van ver. Het was een weergaloos begin geweest, maar zijn bal ging ver naast.

De stift van De La Torre

PEC - dat dit jaar nog niet had verloren - had weinig tot niets in te brengen, creëerde amper kansen en werd pas in de slotfase een klein beetje gevaarlijk. De thuisploeg speelde een prima pot voor het eigen publiek en kreeg voor rust al de meeste kansen - via Nikolai Laursen, Mars Knoester en Giacomo Quagliata. Ook de tweede helft werd gedomineerd tegen de zwak spelende concurrent uit Zwolle.

Het eerste doelpunt viel in de 19e minuut en zag er voor de bezoekers nogal knullig uit. Yuta Nakayama liet zich aftroeven door Heracles-speler Anas Ouahim, Lamprou dacht er vervolgens goed aan de doen om uit zin doel te komen. Fout gedacht. Luca de la Torre kreeg de bal voor zijn voeten, bedacht zich niet en stifte ‘m in het lege doel. Het was zijn eerste van het seizoen.

Clubicoon

Op de tribune zag oud-spits Everton Ramos Da Silva - hij werd voor het duel uitverkozen tot clubicoon van Heracles - zijn oude ploeg de hele noodzakelijke zege pakken. De Almelose ploeg heeft nu 26 punten en neemt daarmee afstand van de degradatiezone. PEC staat onderaan met negen punten minder.