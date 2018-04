Heracles draagt in thuisduel met FC Utrecht speciaal jubileumshirt

Ron Vlaar kan spelen tegen Heracles na seponeren rode kaart

13 april De rode kaart van Ron Vlaar is geschrapt. De verdediger van AZ werd in het duel met PSV (2-3) van het veld gestuurd nadat hij een penalty veroorzaakte. De aanvoerder ging in beroep tegen de schorsing die hem werd voorgelegd en met succes.