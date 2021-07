Heracles en FC Emmen hebben elkaar gevonden: is het toeval of innige vriendschap?

Eredivisie: programma en uitslagen van de voorberei­ding

25 juli Na de dramatische uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK gaat het vizier weer op de eredivisie. De clubs zijn vol in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wanneer en tegen wie speelt jouw favoriete club zijn oefenwedstrijden? En wanneer komen de Nederlandse clubs in actie in de voorrondes van de verschillende Europese toernooien? Een overzicht van op dit moment geplande wedstrijden.