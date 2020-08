Heracles en MSV Duisburg houden elkaar in evenwicht: 1-1

Bij Heracles vinden ze zijn naam zo mooi: Luca de la Torre

7 augustus ALMELO - Hij miste dinsdag het promotiefeest met zijn oude club Fulham op een haar na. Luca de la Torre (22) was net onderweg naar Heracles, om zijn handtekening te zetten onder een contract voor twee jaar. „Het afscheid was emotioneel, maar het was tijd om verder te gaan.”