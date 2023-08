Heracles en Robin Polley na twee jaar uit elkaar

Heracles gaat over op gras, en dat wordt wennen: ‘Die hele kunstgras­cul­tuur moet eruit’

Heracles aast in deze laatste maand van de transferwindow niet alleen op nieuwe spelers, er moet ook een tuinman komen, voor het echte gras dat straks in Erve Asito ligt. Een baan waar meer bij komt kijken dan menigeen denkt, zegt de ‘grasbaas’ van PEC Zwolle. Helemaal in Almelo. „Die hele kunstgrascultuur moet eruit.”