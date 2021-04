Heracles en Willem II: zeven maanden later, een wereld van verschil

Waarom tekent Frank Wormuth maar niet bij in Almelo?

5 maart ALMELO - Blijft Frank Wormuth bij Heracles? De club en de trainer zijn al een tijdje met elkaar in gesprek, maar groen licht is er nog niet. Komen ze er uit? Het antwoord is heel waarschijnlijk ‘ja’. Inzet van de onderhandeling is de ambitie van de club.