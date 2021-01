Heracles-eSporter neemt hetzelfde kapsel als voetballegende Ronaldo: ‘Kom mijn belofte na’

Eindelijk zijn alle keepers van Heracles weer fit: wie is de nummer 1?

3 december ALMELO - Goed nieuws voor Janis Blaswich: de eerste doelman van Heracles is na ruim twee maanden terug van een blessure. En keept, als alles meezit, zondag tegen Feyenoord. De Duitser voelde de hete adem in de nek van zijn vervangers, maar is nog altijd de eerste keus.