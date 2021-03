Heracles etaleert specialiteit van het huis ook in oefenduel

Heracles en die dekselse laatste minuten: het begint inmiddels de specialiteit van het huis te worden. Of beter gezegd: de specialiteit van het erf, want het gebeurt altijd in Almelo. In de laatste twee thuiswedstrijden (tegen PEC Zwolle en Sparta) sloeg de ploeg van Frank Wormuth beide keren toe in de ultieme slotfase. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al tegen Heerenveen en vrijdagmiddag deed Heracles het nog eens dunnetjes over in een oefenwedstrijd tegen NEC. Een minuut voor tijd zorgde Elias Sierra er voor dat de ploeg toch nog gelijkspeelde tegen de subtopper uit de Keuken Kampioen Divisie. Het was de eerste treffer van de Belgische middenvelder die in de winterstop overkwam van Genk. Nog een overeenkomst met de voorbije weken: het was Rai Vloet die weer eens de openinstreffer van Heracles voor zijn rekening nam.