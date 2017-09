Heracles-fan Quinten haalt woede op hals met rookvrij vak: 'Je raakt wat'

Het was een op het oog simpele en logische vraag. Waarom er geen rookvrije tribunes in het Polman Stadion zijn? "Waardoor kinderen niet zonder te hoesten naar het voetbal kunnen kijken", voegde Quinten Stern eraan toe. Dat het zulke heftige reacties opleverde, had de Almeloër niet verwacht. "Blijkbaar raak je wat bij mensen."

De kruitdampen zijn een dag later nauwelijks opgetrokken, als Stern terugblikt op de honderd reacties op zijn vraag. "Door sommigen werd ik echt aangevallen, op het persoonlijke af", zegt de supporter. Het enige wat hij wilde bereiken: een rookvrij supportersvak.

Quote Ik heb een ventilatortje gekocht, waarmee ik de rook wegblaas Heracles-fan Quinten Stern

Zelf gaat hij al meer dan tien jaar naar Heracles. Tegenwoordig samen met zijn nichtje van elf. En met een ventilator. "Om mij heen zitten zeker twaalf mensen die roken. Vandaar dat ik een mobiel ventilatortje heb gekocht, waarmee ik de rook wegblaas. Dat mensen roken moeten ze zelf weten. Ik wil er alleen geen last van hebben. Vandaar dat ik de vraag stelde. In de stadions in Amsterdam en Arnhem mag je helemaal niet roken. Heerenveen en Groningen hebben rookvrije vakken. Waarom dan niet in Almelo?"

Zwartepietendiscussie

Met de vraag op Facebook riep hij de hoon over zich af. Meer dan honderd mensen reageerden. Vooral tegenstanders, die fel van leer trokken en soms zelfs op dreigende toon lieten blijken dat Stern maar thuis moest blijven. Dat waren nog de vriendelijkste reacties.

"Ze stonden nog net niet voor m'n deur om me een klap op m'n gezicht te geven", ondervond Stern. "Ook privé heb ik berichten gehad. Dat ik niet zo moet zeuren, maar ook in de strekking van: ga terug naar je eigen land. En of ik toevallig ook iemand was die de zwartepietendiscussie aanzwengelde. Maak eerst je school af en ga nadenken, denk ik dan."

Quote Op dit moment zien we geen klant­vrien­de­lij­ke oplossing Rob Toussaint, Heracles Almelo

De enige reactie die hij wilde, bleef uit. Heracles hield zich afzijdig. "Ik overweeg dan ook om m'n seizoenkaart op te zeggen", zegt Stern.