Heracles gaat niet overhaast de spelersmarkt op

Dinsdag werd bekend dat Lerin Duarte en Dario van den Buijs lang uit de roulatie zijn. Duarte brak in het uitduel tegen AZ zijn kuitbeen, Van den Buijs liep een liesblessure op. Beiden zijn pas na de winterpauze terug. Tel daar de blessures bij op van Jeff Hardeveld (knie) en Bart van Hintum (bovenbeen) en er blijft in de defensie weinig over. "We wachten de komende wedstrijden af", laat Hoogma weten. "Daarna gaan we bekijken wat wijsheid is en hoe lang de geblesseerde jongens uit de roulatie zijn. Het is vooral jammer dat het gebeurt, want je bent samen met iets bezig."