Heracles gaat oefenen tegen derdedivisionist Karlsruher SC

Krüzen kijkt terug op Dort­mund-avon­tuur: 'Vier keer op rij verliezen al te veel'

30 december VRIEZENVEEN - Het ontslag bij Borussia Dortmund was zonde, maar terecht, vindt Hendrie Krüzen. "In de top is vier keer op rij verliezen al te veel." De assistent-trainer uit Almelo blikt met een glimlach terug op het korte avontuur.