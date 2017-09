Heracles gaat oefenen tegen Vfl Bochum

Vfl Bochum speelt in de 2. Bundesliga en neemt momenteel een elfde plek op de ranglijst in. Twee weken voor de start van de competitie werd Gertjan Verbeek door de club op straat gezet.

In 2015 speelden beide clubs ook tegen elkaar en eindigde het in een 1-1 gelijkspel. Destijds waren er op last van de Duitse instanties geen supporters welkom. Dit keer kunnen fans van beide clubs het duel wel bezoeken. Het duel in Billerbeck begint om 14.00 uur.