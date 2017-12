Heracles gaat voor zeldzame stunt in Alkmaar

Van de dertien voorgaande Eredivisie-ontmoetingen tussen deze clubs in Alkmaar won AZ er twaalf en eindigde het 1 keer in een gelijkspel. Bovendien heeft AZ zijn laatste elf thuisduels met Heracles Almelo in de Eredivisie gewonnen. Dat is de langste zegereeks ooit van AZ voor eigen publiek tegen een specifieke tegenstander. De laatste zeven Eredivisie-ontmoetingen (uit en thuis) met Heracles Almelo gingen ook allemaal naar AZ, inclusief vorig seizoen. Toen eindigde het duel in 5-1 voor AZ.

De historie spreekt in Alkmaars voordeel, maar de ploeg van John van den Brom verkeert ook momenteel in topvorm. De laatste zes duels in de competitie werden door AZ omgezet in winst. Daar heeft oud-Heraclied Wout Weghorst een groot aandeel in. Hij kwam in 42 Eredivisieduels voor AZ tot evenveel doelpunten (20) als in zijn 64 Eredivisiewedstrijden voor Heracles (20).

Monteiro en Pelupessy

Zijn er dan geen enkele statistieken waar Heracles zich aan kan vastklampen? Zeker wel, Jamiro Monteiro (86,3%) en Joey Pelupessy (85,5%) zijn, op Frenkie de Jong na (90,1%), de spelers met de hoogste passzuiverheid op de helft van de tegenstander dit Eredivisieseizoen (minstens 500 speelminuten). Een positief gegeven voor de twee middenvelders van Heracles.

Pieckenhagen

In november 2005 pakte Heracles wel een punt bij AZ. Toen nog in de Alkmaarderhout. In extremis scoorde Heracles de gelijkmaker. Doelpuntenmaker was niemand minder dan doelman Martin Pieckenhagen.