Heracles geeft Bultman en Van Oorschot profcontract

Almeloër Van Oorschot maakte afgelopen seizoen al zijn debuut in de hoofdmacht. De aanvaller kwam in het veld in de promotiewedstrijd tegen Jong PSV en mocht ook meedoen in de kampioenswedstrijd tegen Jong Ajax. Op het trainingskamp in Billerbeck maakte hij een goede indruk en kreeg daarop zijn contract. Exact hetzelfde gold voor Bultman. De verdediger uit Raalte trainde net als Van Oorschot al sinds april mee met de hoofdmacht en dwong daarbij een contract af. Hij wacht nog op zijn debuut in Heracles 1.