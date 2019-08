Heracles geeft eerste zege van het seizoen totaal onnodig weg bij Fortuna

Heracles had het in de beginfase even lastig, maar was toch de betere ploeg in de eerste helft. Lang niet alles ging goed bij de ploeg van Frank Wormuth, maar de Almeloërs lieten bij vlagen leuk combinatievoetbal zien. Dat leverde na een kwartier spelen een prachtige openingstreffer op. Cyriel Dessers speelde zich met een combinatie prachtig vrij, stiftte de bal mooi voor op de vrijstaande Mauro Junior, die goed afmaakte. Arbiter Blom keurde de treffer, na ingrijpen van de VAR, om een belachelijke reden echter af.

Osman

In het vervolg bleef Heracles de betere ploeg. De Almeloërs voetbalden via het middenveld makkelijk, maar hadden moeite om kansen te creëren. Vlak voor rust probeerde Mo Osman het nog met een kopbal na een mooie voorzet van Lennart Czyborra, maar zijn inzet miste kracht.

Voorsprong

Na rust was daar wel de voorsprong voor Heracles. Osman stuurde Silvester van der Water prachtig weg en de buitenspeler speelde de keeper goed uit en rondde bekwaam af. Via Dessers had Heracles het duel even later moeten beslissen. Hij twijfelde te lang en raakte de paal. Mauro Junior kreeg een minuut later nog een grote kans, maar hij raakte de doelman.

Slotminuut

Aangezien Heracles weigerde de wedstrijd in het slot te gooien, bleef het duel tot aan het einde spannend. De bal hoefde maar één keer goed te vallen voor een onthutsend zwak Fortuna, maar zelfs dat kreeg de ploeg van Sjors Ultee niet voor elkaar. Heracles kreeg vooral via Dessers nog enkele grote kansen, maar het zat de Belg niet mee zondagmiddag. Fortuna kreeg in de slotminuut nog twee grote kansen, maar die wilden er niet in. In de laatste minuut van de blessuretijd kreeg de thuisploeg echter een strafschop, die Mark Diemers benutte. Mauro Junior zou hands hebben gemaakt. Totaal onnodig puntverlies voor Heracles.

Fortuna Sittard – Heracles 1-1 (0-0).

59. Van der Water 0-1, 90. Diemers 1-1 (strafschop).

Scheidsrechter: Blom

Geel: Passlack, Ninaj (Fortuna) Osman, Czyborra (Heracles)

Fortuna: Koselev, Passlack, Amiot, Ninaj, Mica Pinto, Smeets, Ugur (64. Sambou), Álex Carbonell (69. Essers), Diemers, Karjalainen (76. Zeka), Damaşcan