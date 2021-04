Heracles geeft het in slotfase helemaal weg tegen Emmen

EMMEN - Heracles leek in Emmen op weg naar een punt, maar de Almeloërs gaven het helemaal weg en lieten zich in de laatste minuten van het duel nog twee keer verrassen. Van 1-1 in de 88ste minuut werd het nog 3-1. Grote man van de middag was spits Michael de Leeuw, die alle drie treffers van Emmen voor zijn rekening nam.

Heracles leed daarmee een even verdiende als gevoelige nederlaag aan de Meerwijk waar 1200 fans uit hun dak gingen. Tot overmaat van ramp viel ook clubtopscorer Vloet nog uit met een blessure.

Heracles speelde ook al zonder aanvoerder Robin Pröpper, die in de warming-up geblesseerd afhaakte. Hij werd vervangen door Marco Rente. Het eerste gevaar in Emmen kwam van Heracles via rechtsback Fadiga, maar hij stuitte op doelman Verrips. De verdediger Fadiga was voor rust de gevaarlijkste aanvaller van de bezoekers.

Verdediger meest dreigend

Heracles was alleen in die openingsfase de betere ploeg. Gaandeweg de eerste helft nam Emmen het initiatief over. Een kopbal van Aurojo belandde op het hoofd van Quagliata en na iets meer dan een half uur spelen ging een schot van Adzic net naast.

Met de schrik vrij

Heracles was te slordig in de opbouw, waardoor het zelf te weinig aan aanvallen toe kwam en daarnaast ook Emmen te vaak uitnodigde rond het eigen strafschopgebied. De grootste kans was in de laatste minuut van de eerste helft en het curieuze was dat tot twee keer toe een Heracles-speler de bal bijna achter de eigen doelman Blaswich werkte. Eerst kwam de bal na een hoekschop van Emmen via Rente op de paal, waarna in de rebound de bal via Lunding op de lat kwam. Daarmee kwam Heracles op slag van rust met de schrik vrij.

Betwiste strafschop

Emmen, dat in de tweede helft richting de luidruchtige aanhang speelde, voerde na de pauze de druk op en binnen een kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong. De manier waarop was voer voor discussie. De Leeuw werd heel lichtjes aan de arm getrokken door Fadiga, de sluwe spits ging meteen naar de grond en kreeg van scheidsrechter Kamphuis een penalty die hij zelf benutte: 1-0.

Nieuwe aanval

Met Kutucu, Azzaoui en Szöke als drie nieuwe aanvallers hoopte trainer Frank Wormuth in de laatste twintig minuten op de ommekeer. Clubtopscorer Vloet was een kwartier voor tijd het dicht bij de gelijkmaker, maar hij schoot de bal in kansrijke positie wild over. Een paar minuten later kreeg ook Heracles een strafschop na een knullige actie van doelman-Verrips, die zich verkeek op een diepe bal en Kutucu met een soort van karatetrap raakte. Na tussenkomst van de VAR ging de bal terecht op de stip. Vloet schoot de strafschop binnen (1-1) en dat was ook meteen zijn laatste actie, want een paar minuten later moest hij er geblesseerd af.

De Leeuw-show

Emmen leek van slag door die onverwachte gelijkmaker, maar in een krankzinnige slotfase maakte De Leeuw zijn twee en derde van de middag. Eerst liet Knoester zich verrassen door een lange bal van Aroujo, waarna de ervaren spits geweldig uithaalde (2-1). En diep in de blessuretijd maakte hij aan alle onzekerheid een einde en schoot hij Emmen naar een verdiende zege en een plek boven de streep.