Heracles geeft in vier minuten tijd de wedstrijd weg tegen Feyenoord

ALMELO - Heracles was dit seizoen in de competitie een niet te kloppen macht in eigen huis, maar zondagavond kwam er na vijf overwinningen op rij een einde aan die ongenaakbaarheid. In de strijd om de derde plaats schudde Feyenoord de Almelose belager van zich af( 0-2).

Daar zag het bijna een uur lang niet naar uit. Heracles bracht Feyenoord meerdere keren aan het wankelen, maar twee tegentreffers tussen de 59ste en 63ste minuut kostten de ploeg de kop. In vier minuten tijd was alles weg. Weg zege, weg remise, weg het perspectief van een mooie tweede helft. De rappe tegenvallers kwamen als mokerslagen aan, waardoor het duel dat lange tijd spannend en enerverend was een teleurstellend slot kreeg.

Sterke opening

Heracles had zijn beste fase aan het begin. Hoewel trainer Frank Wormuth Brandley Kuwas de laatste tijd niet meer als rechterspits wenste te gebruiken, stond de aanvaller dit keer toch weer aan de zijkant. Het bleek een goede zet, want de beide vleugelverdedigers van Feyenoord Bart Nieuwkoop en Calvin Verdonk hadden hun handen vol aan de aanvallers van Heracles. Nadat Tonny Vilhena in de openingsfase voor het eerste gevaar in de wedstrijd zorgde, was het de beurt aan Heracles. In de stromende regen zetten de Almeloërs Feyenoord zwaar onder druk. De eerste kans was voor Lerin Duarte, die na een snelle aanval stuitte op doelman Justin Bijlow. Vervolgens raakte Kristoffer Peterson in het eerste kwartier met een schot de paal, en miste linksback Bart van Hintum de precisie in de eindpass toen hij goed doorkwam. Peterson was halverwege de eerste helft met een kopbal nog een keer dichtbij de openingstreffer. Heracles, dat een hoog tempo hanteerde, verdiende de voorsprong, maar werd in dat sterke openingskwartier niet beloond voor de energie die het in de wedstrijd stopte.

Feyenoord, dat speelde zonder Robin van Persie, stelde zwaar teleur en beet pas in de laatste fase van de eerste helft van zich af. De beste mogelijkheid was voor Vilhena, maar de middenvelder kreeg de bal van dichtbij niet langs Janis Blaswich.

Beslissing

De tweede helft begon furieus met kansen over en weer. Een doelpunt kon in die fase niet uitblijven, en na een klein uur spelen was het Feyenoord dat de wedstrijd openbrak. Heracles-verdediger Stephen Sama liet zich na een corner veel te makkelijk aftroeven door Nicolai Jorgensen. De kopbal van de Deen belandde via de lat en rug van doelman Blaswich in het doel: 0-1. Vier minuten later was het duel opeens beslist: 0-2. De treffer was van Jens Toornstra, maar Berghuis verdiende de meeste credits, want hij zorgde met een schitterende pass voor de opening. En zo zat Feyenoord plots op rozen, na een uur lang armoedig voetbal van Rotterdamse kant.