Heracles geeft jonge spelers een kans

Doelman Harm Zeinstra stopt per direct bij Heracles, Koen Bucker volgt hem op

9:36 ALMELO - Doelman Harm Zeinstra (29) heeft besloten per direct een punt te zetten achter zijn profvoetbalcarrière. Daarmee komt er na een seizoen per direct een einde aan de samenwerking tussen Zeinstra en Heracles. De club heeft de 22-jarige Koen Bucker (22) vastgelegd als nieuwe doelman. Hij komt over van AZ en heeft voor twee seizoenen getekend.