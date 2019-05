Heracles gelooft nog in goede afloop van de play-offs

Een speler van FC Utrecht kwam na de 2-0 nederlaag van zaterdag naar Heracles-trainer Frank Wormuth toe. “Hij wenste me succes. ‘Waarmee?’, vroeg ik. ‘Het volgende seizoen’, zei hij. In zijn ogen heeft FC Utrecht de volgende ronde al gehaald. Ik heb hem bedankt en ben meteen naar mijn spelers in de kleedkamer gegaan. ‘Jongens, FC Utrecht is al met de volgende ronde tegen Vitesse of FC Groningen bezig’. Het is maar een mening, maar je weet dat meer spelers er dan zo over denken. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen.”



Het kan nog, zeggen ze in Almelo. “Waarom niet?”, vindt Wormuth “FC Utrecht is slim, zij wachten en laten ons voetballen. Graag, wij willen voetballen. We hebben drie keer verloren dit seizoen van FC Utrecht, maar steeds wel kansen gecreëerd. Ik heb tegen mijn ploeg gezegd: krijg geen goal tegen en scoor niet te vroeg. Als we in de tachtigste minuut scoren, denkt de tegenstander: ‘het zal toch niet fout gaan?’ Dan gaan wij geloven, zij nadenken en worden ze nerveus. Zij hebben wat te verliezen. Maar als we te vroeg scoren, hebben ze nog alle tijd om te herstellen.” Wormuth lacht: “Dat is ook voetbal.”