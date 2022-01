Heracles geschokt: Vloet gaf andere informatie, maar blijkt veel te hard te hebben gereden en veel te veel te hebben gedronken

ALMELO - Rai Vloet is per direct geschorst door Heracles. Vrijdag kwamen er nieuwe feiten aan het licht over het ongeluk waarbij een kind van 4 jaar omkwam. De middenvelder reed in de nacht van 13 op 14 november veel te hard en had veel te veel alcohol in zijn bloed.

Lang was onbekend wat er in die novembernacht is gebeurd, hoeveel alcohol Vloet had gedronken en hoe hard hij reed. Maar de feiten zijn nu toch naar buiten gekomen en heftig. Vloet stapte met veel te veel drank achter het stuur en reed ook nog eens veel te hard. Op de A4 knalde hij op een de auto waar een gezin met twee kinderen in zat. Het oudste kind kwam om het leven.

Het bestuur en de directie van Heracles Almelo zijn diep geschokt over nieuwe informatie die vandaag bekend is geworden, laten ze weten. „Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet die nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beiden zijn absoluut onacceptabel”, zegt Rob Toussaint, de directeur.

„In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze onjuist verschafte informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al haar beslissingen genomen”, aldus Toussaint.

Essentiële informatie

Twee maanden lang bleef Vloet uit beeld, tot vorige week maandag. De club wilde het oordeel van de rechter afwachten en liet hem meetrainen. Tot ontsteltenis van de eigen fans maakte hij de zaterdag erna al speelminuten in het eredivisieduel tegen NEC. Dat leverde zoveel commotie en woede op dat Heracles donderdag besloot Vloet niet meer op te nemen in de wedstrijdselectie. Hij mocht nog wel meetrainen. Dat is nu ook van de baan.

„Als wij als club deze essentiële informatie eerder hadden geweten hadden wij vanzelfsprekend, in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen, onmiddellijk anders besloten en Vloet nooit laten meetrainen en meespelen”, zegt Toussaint. „Ten zeerste betreuren wij dat de familie ook dit moet meemaken, bovenop het traumatische ongeluk dat hen overkwam. De club zal op korte termijn opnieuw contact zoeken met de familie. Onze gedachten blijven naar hen uitgaan.”