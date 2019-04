Heracles: ‘Gezamenlijke jeugdopleiding in belang van hele regio’

De clubs voeren volgens Toussaint constructieve gesprekken om de samenwerking te optimaliseren. De bedoeling is dat beide clubs vanaf het seizoen 2020/2021 net zoveel geld in de jeugdopleiding gaan steken. „We horen donderdag wat de voorwaarde van de gemeente Enschede precies inhoudt en wat de bedoeling is. Ik ken de ins en outs niet”, zegt Toussaint.

„Hebben ze het over de hele jeugd? Als wij de helft betalen, is het dan logisch dat een deel ook elders traint? Als het heel rigoureus is, moeten we ons beraden, maar ik kan me dat niet voorstellen. Het is alleen maar goed om een gezamenlijke jeugdopleiding te hebben. Niet alleen in het belang van Enschede of Almelo, maar in het belang van de hele regio.”