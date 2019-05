Heracles haalt Ajax-talent Bakboord binnen

„Hij is in zijn leeftijdscategorie een van de talenten op zijn positie”, zegt Tim Gilissen, de technisch manager van Heracles. Bakboord had nog een contract tot 2020 in Amsterdam, maakt nu de overstap naar de eredivisie en voegt zich in juni bij de selectie van trainer Frank Wormuth. Volgens transfermarkt.nl heeft hij een marktwaarde van 250.000 euro.

De speler, geboren in Amsterdam met Surinaamse roots, speelde in alle nationale jeugdteams en komt nu uit voor Oranje onder 20 jaar. Afgelopen seizoen speelde hij 22 duels voor Jong Ajax in de eerste divisie. De rechterverdediger kan ook in het centrum van de verdediging uit de voeten. Voor Heracles is Bakboord de eerste nieuwe speler die voor komend seizoen is vastgelegd.