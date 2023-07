Heracles haalt alleen nog nieuwe speler als die van meerwaarde is: ‘Anders hoeft het van mij niet’

De kans bestaat dat Mario Engels de laatste aanwinst van Heracles is dit seizoen. De club is weliswaar nog zoekende op de transfermarkt, maar echte wensen heeft trainer John Lammers niet meer. „Alleen als er wat voorbij komt wat van meerwaarde is”, zegt hij daarover. „Ik ben tevreden met de groep.”

Net als dat hij tevreden is over de derde serieuze test in aanloop naar het seizoen.Heracles wist, na nederlagen tegen Preussen Münster en Cambuur Leeuwarden, de derde serieuze oefenwedstrijd tegen FC Emmen namelijk wél te winnen.

Scoren kan nog beter

Op het veld was het krachtverschil groot en creëerde Heracles vele kansen, maar scoorde alleen Antonio Satriano. „Dat kan nog beter”, erkent Lammers. Maar grote zorgen maakt de oefenmeester zich daar niet over. „Ik had me meer zorgen gemaakt als we niet tot kansen kwamen, dan dat we nu niet scoren.”

Alleen versterking als speler van meerwaarde is

Heracles-supporters hoeven er niet automatisch vanuit te gaan dat er zomaar nog versterkingen komen. Helemaal stil zit de club niet, maar druk om nog toe te slaan is er ook niet. „Ik ben tevreden over deze groep", zegt Lammers. „We zijn nog bezig. En als er wat voorbij komt wat van meerwaarde is, is dat welkom. Maar alleen dan. Anders hoeft het van mij niet.”

Kwetsbaar bij blessures

Wel geeft Lammers toe dat de groep kwetsbaar is, wanneer dragende spelers uitvallen. „Nu Justin (Hoogma, red.) uit is gevallen met een blessure, merk je dat wel gelijk.” Maar Lammers beseft ook dat dat het lot is van een club als Heracles, dat in tegenstelling tot de grote clubs geen grote bank met sterke wisselspelers kan permitteren.

Er was in ieder geval blijdschap na de prestatie tegen FC Emmen, waarin Heracles beter speelde dan afgelopen weekeinde bij Cambuur. Toen ging de ploeg met 4-1 onderuit. Nu zag Lammers zijn ploeg wel spelen, zoals hij wenst.