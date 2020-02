Heracles haalt eindelijk weer eens een puntje buitenshuis

DEN HAAG - Heracles heeft buitenshuis eindelijk weer eens een punt gepakt. In een slecht duel tegen ADO Den Haag was het doelman Janis Blaswich die zijn ploeg overeind hield: 0-0.

Heracles ging voor minimaal een punt naar Den Haag. De ploeg van trainer Frank Wormuth doet het buiten Almelo een stuk minder dan in eigen huis. De laatste overwinning werd behaald op FC Twente, lang geleden in september. Puntjes werden er uit wel behaald, in Heerenveen en twee keer in Rotterdam, bij Sparta en Feyenoord. En nu weer in Den Haag, maar het hield niet over.

Voor rust was er bijzonder weinig te beleven in Den Haag. Heracles begon met middenvelder Lucas Schoofs in de basis als rechtsback, omdat Tim Breukers ziek was. De verdediging zag er ten opzichte van de eerste seizoenshelft op Mats Knoester na daardoor heel anders uit. De vertrokken Lennart Czyborra is Jeff Hardeveld geworden, Maximilian Rossmann verving opnieuw de geblesseerde aanvaller Robin Pröpper. In de rust bleef hij geblesseerd achter in de kleedkamer en werd vervangen door Dario van den Buijs.

Diep gezucht

Er werd op de tribunes vooral veel en diep gezucht in de eerste helft. Beide ploegen deden weinig voor elkaar onder, maar leuk, spannend of vermakelijk werd het tot het eindsignaal nooit. Teleurstellend was het wel. De beste mogelijkheden waren voor Heracles, via Mo Osman (een schotje) en Cyriel Dessers, die de bal in het zijnet schoot. De fans van de worstelende thuisploeg lieten zich amper horen in het niet goed gevulde stadion, de uitfans zetten er in ieder geval nog wat enthousiast gezang tegenover.

Knappe redding

Na een uur spelen had Knoester Heracles op een voorsprong kunnen zetten. Maar hij raakte de bal, na een vrije trap van Mauro Junior, net niet lekker. Meteen daarna moest Heracles-doelman Janis Blaswich aan de bak. Hij kwam oog in oog te staan met Omar Bogle, maar hield zijn ploeg met een knappe redding overeind. Het was niet zijn laatste knappe actie: de doelman moest vlak daarna weer in actie komen na een schot van Lex Immers en liet opnieuw zien in goede vorm te verkeren.