Heracles haalt Hendrie Krüzen terug in trainersstaf

Daarmee keert Hendrie Krüzen voor de derde maal als assistent-trainer terug bij ‘zijn’ club, waar hij al eerder - in twee termijnen - veertien seizoenen in die functie actief was. De geboren Almeloër spendeerde het grootste deel van zijn carrière als assistent onder hoofdtrainer Peter Bosz.

Quote De kwalitei­ten die Hendrie bezit, willen wij graag toevoegen aan onze technische staf. Wij zijn heel blij dat dit gelukt is Technisch directeur Nico-Jan Hoogma over de terugkeer van Hendrie Krüzen

In veertien seizoenen met Bosz werkte Krüzen bij diverse grote clubs. Het trainersduo begon samen bij Heracles Almelo. De reis bracht hen langs Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkussen en afgelopen seizoen bij Olympique Lyon.

Volledig scherm Samen op de bank van Heracles als assistent van Peter Bosz. © PICS UNITED

Nieuwe hoofdtrainer

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is verheugd met de terugkeer van Krüzen. „Wij hebben in al die jaren dat Hendrie weg was, veel contact met hem gehouden. Toen de mogelijkheid ontstond Hendrie terug te halen, hebben wij direct geschakeld. De kwaliteiten die Hendrie bezit, willen wij graag toevoegen aan onze technische staf. Wij zijn heel blij dat dit gelukt is. Nu gaan we er alles aan doen om voor de eerste training de nieuwe hoofdtrainer aan te stellen, zodat onze technische staf compleet is.”

Volledig scherm Hendrie Krüzen eerder aan het werk in 2016 als assistent-trainer van Heracles Almelo. © Emiel Muijderman DTCT

Maar één doel: promoveren

Hendrie Krüzen spreekt direct het doel uit. „We willen dit seizoen graag attractief voetbal terugbrengen in Almelo. Het voetbal dat de supporters graag zien. Dat voetbal moet vervolgens gekoppeld worden aan resultaat. Op het tweede niveau (Keuken Kampioen Divisie, red) wordt vaak een andere mentaliteit gevraagd. Daar moet iedereen zich vanaf begin af aan bewust van zijn. We hebben samen maar één doel: promoveren. Daar hebben we iedereen bij nodig. Ik roep bij deze ook alle supporters, die nog geen seizoenkaart hebben, op om er een aan te schaffen.”

Volledig scherm In het seizoen 2015/2016 was Hendrie Krüzen de rechterhand van Peter Bosz bij Ajax.

Franse taal barrière

De terugkeer van Krüzen op het oude nest is op het eerste oog niet direct een logische, maar de Almeloër verklaart waarom. „Mijn kracht ligt in het individueel werken met mensen en het communiceren met spelers. In Lyon vormde de Franse taal een barrière. Ik kon alleen de Franse taal verstaan en niet iedereen daar is de Engelse taal machtig. Dat maakte het voor mij persoonlijk lastig. Dus heb ik besloten daar afscheid te nemen. In al die jaren heb ik intensief contact gehouden met Heracles Almelo. Toen ik mijn afscheid kenbaar had gemaakt, bood Heracles Almelo mij de mogelijkheid terug te keren bij m’n cluppie. Ondanks de stap terug, pak ik die kans graag. Alles om Heracles Almelo terug te laten keren op het niveau waar het thuishoort.”

Volledig scherm Hendrie Krüzen behoorde in 1988 tot de Nederlandse selectie die Europees kampioen werd. De Almeloër zit op de derde rij, tussen John Bosman en Aron Winter. © Leo Vogelzang

Europees kampioen

Als echte Almeloër groeide Krüzen op bij de Almelose amateurclub La Première. Als speler kan hij terugkijken op een rijke profcarrière. Tussen 1980 en 2000 speelde hij voor Heracles, FC Den Bosch, PSV, KV Kortrijk, KSV Waregem, RC Luik, AZ, Go Ahead Eagles en sloot hij zijn actieve spelerscarrière af bij AGOVV. Ook maakte hij als 5-voudig Oranje-international deel uit van het Nederlands elftal, dat in 1988 Europees kampioen werd.