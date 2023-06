Heracles haalt met Belgische middenvelder De Keersmaecker een van de beste balafpakkers van de KKD in huis

Na de Duitse rechtsback Jannes Wieckhoff is Brian de Keersmaecker de tweede versterking van Heracles. De kampioen van de eerste divisie haalt met de Belgische middenvelder van FC Eindhoven ‘een van de beste balafpakkers van het afgelopen seizoen van de Keuken Kampioen Divisie’ in huis.

De Keersmaecker heeft in Almelo een contract getekend tot medio 2027. En daar is hij heel blij mee. „Mijn eerste indruk van de club is erg goed. Iedereen is vriendelijk en het wow-effect van het stadion is groot. Ik verheug me erop om hier te spelen”, zei De Keersmaecker dinsdagmiddag bij zijn presentatie.

Ik denk dat dit een goede volgende stap is in mijn carrière en ik kijk ernaar uit om hier te spelen Brian de Keersmaecker

„Heracles volgde me al langer en dat geeft een goed gevoel. Het is een grote club die nu weer gepromoveerd is naar de eredivisie, het niveau waarop Heracles thuishoort. Ik denk dat dit een goede volgende stap is in mijn carrière en ik kijk ernaar uit om hier te spelen.”

Hoogma

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is eveneens blij. „Brian is een middenvelder die onze scouting al een langere tijd intensief volgt en we wilden hem heel graag hebben. We zijn blij dat we hem nu voor vier jaar hebben vastgelegd.”

Volledig scherm Brian de Keersmaecker, in actie tegen VVV-Venlo. © Pro Shots

Transfersom

Voor de 23-jarige De Keersmaecker heeft Heracles een transfersom moeten betalen, want de Belg had nog een doorlopend contract tot 2025 bij de ploeg van trainer Rob Penders. Heracles wilde vorig jaar al een bod op hem doen, maar juist op dat moment liep hij een voetblessure op. Daardoor ging de transfer niet door.

Club Brugge en Beerschot

De Keersmaecker speelde in de jeugdopleidingen van Club Brugge en Beerschot V.A. Bij laatstgenoemde club maakte hij in 2019 zijn profdebuut. Hij kwam in 2020 op huurbasis over van Beerschot en maakte na dat seizoen definitief de overstap naar FC Eindhoven.

Volledig scherm Brian de Keersmaecker (tweede van links) probeert de bal af te pakken van Heracles-aanvaller Ismail Azzaoui. © Pro Shots

‘Beste balafpakker’

Onder trainer Rob Penders veranderde hij sinds 2021 van aanvallende middenvelder tot controleur. En van invaller tot steunpilaar. En hij groeide uit tot, aldus het Eindhovens Dagblad, een van de beste balafpakkers van de eerste divisie. Hij speelde 99 officiële wedstrijden voor FC Eindhoven en was daarin bij elf goals direct betrokken (vijf assists, zes goals).