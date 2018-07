Heracles haalt middenvelder met Champions League-ervaring

Opvallend is dat Merkel veel internationale ervaring heeft. Al op zestienjarige leeftijd vertrok hij van Stuttgart naar AC Milan. In Italië debuteerde hij al op jonge leeftijd in de Serie A en tevens speelde hij met AC Milan in de Champions League.

Veel 'kleine' clubs

Merkel speelde vervolgens voor verschillende (kleinere) clubs in Italië, Duitsland en Engeland, waaronder Genoa, Bochum en Watford. Afgelopen seizoen kwam hij na de winterstop in actie op het hoogste niveau in Oostenrijk.

Voordeel

Technisch manager Mark-Jan Fledderus is in zijn nopjes met de nieuwe speler: ''Voor Heracles Almelo is het bijzonder om iemand met zoveel internationale ervaring in huis te halen. Daar kunnen onze jonge talenten weer hun voordeel mee doen.''

Duits paspoort

Merkel komt oorspronkelijk uit Kazachstan, maar hij heeft ook een Duits paspoort en kwam daardoor de afgelopen jaren uit voor nationale jeugdelftallen van Duitsland.

Aanwezig