Heracles haalt talent van Feyenoord

Knoester speelde ruim veertien jaar bij Feyenoord en doorliep alle nationale jeugdelftallen. Eind vorig jaar kwam hij in het nieuws vanwege een akkefietje bij zijn oude club. Ploeggenoot Crysencio Summerville schakelde zijn broer in nadat hij op de training woorden kreeg met Knoester. Die deelde vervolgens rake klappen uit aan de verdediger.

„Het was een vervelende manier om in het nieuws te komen”, zegt de speler, die bij Heracles met nummer 13 gaat spelen. „Maar het is gebeurd en ik heb het achter me gelaten. Ik was toe aan nieuwe energie aan iets nieuws. Toen Heracles kwam, was het voor mij direct duidelijk. Ze staan bekend als club waar jonge jongens zich kunnen ontwikkelen.”