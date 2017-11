Heracles hard onderuit in Haags kwartiertje: 4-1

Lang was het een vermakelijk duel in de residentiestad, met kansen over en weer. Heracles kon naderhand alleen terugkijken op een vruchtbare beginfase. Want in het laatste kwartier ging het helemaal mis.

Binnentikker

Nadat Reuven Niemeijer na een minuut al miste, was het negen minuten later wel raak, na een goed uitgespeelde aanval. Via Paul Gladon en Brandley Kuwas kwam de bal bij de compleet vrijgelaten Kristoffer Peterson, die succesvol breed legde op Niemeijer. De Hengeloer kon zo eenvoudig de 0-1 binnen tikken.

Flipperkastgoal

En ook daarna bleef het een levendige wedstrijd, met kansen voor beide ploegen. Een flipperkastgoal bracht ADO uiteindelijk op gelijke hoogte. Na tal van scrimmages in de ‘zestien’ schoot Melvin Lorenzen via de vuisten van Castro de 1-1 binnen.

Zijnet

Hoewel het minder hoogstaand was als voor de rust, bleef het duel ook in de tweede helft vermakelijk, met ADO als bovenliggende ploeg. De Hagenezen waren via Erik Falkenburg dichtbij, maar de spits raakte de bal te zacht. De enige twee Almelose kansen kwam via Niemeijer (kopkans) en Jamiro Monteiro. Nadat hij knap op de been bleef en via Kuwas de bal terug kreeg, kapte de middenvelder zich vrij in het strafschopgebied, maar raakte hij vervolgens het zijnet.

Haags kwartiertje

Maar het Haags kwartiertje kwam Heracles uiteindelijk duur te staan. Nasser El Khayati, die kort daarvoor Tim Breukers al kinderlijk eenvoudig uitkapte, zette ADO, doordat Castro op het verkeerde been stond, met een zacht schuivertje op 2-1. De thuisploeg drong vervolgens aan op een beslissing. En die kreeg de ploeg vijf minuten voor tijd, toen invaller Bjørn Johnsen alle ruimte kreeg om uit te halen (3-1). Bij het scheiden van de markt werd het nog erger, toen Elson Hooi naar 4-1 counterde.

Door de nederlaag passeert ADO Den Haag de Almelose ploeg op de ranglijst. Heracles blijft daardoor in het rechterrijtje.