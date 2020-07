Heracles heeft een nieuwe spits: ‘Hij past in het profiel Dessers en Dalmau’

Bakis wilde het liefst meteen beginnen bij Heracles, maar speelde recent nog in de Oostenrijkse competitie en krijgt eerst vakantie. De spits speelde twee seizoenen bij Admira Wacker, het afgelopen jaar was hij op dreef en scoorde twaalf keer.

Terug op de radar

Trainer Frank Wormuth en hoofdscout Alfred Nijhuis hadden hem in de jeugd van Bayer Leverkusen al een paar keer in actie gezien, maar de jaren erna speelde de in Troisdorf geboren speler in Turkije en raakte uit beeld. Bakis speelde van 2013 tot 2016 bij Kayserispor en verkaste daarna naar Bursaspor.