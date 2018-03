Heracles heeft een prominente plek in de recordboeken van Roda JC

ALMELO – Heracles gaat vrijdagavond op zoek naar de eerste uitzege van het seizoen. De Almeloërs spelen in het Parkstad Limburg Stadion tegen Roda JC. Heracles heeft een twijfelachtige ereplaats in de recordboeken van de Limburgers.

De Limburgers boekten tegen de Tukkers namelijk zowel hun grootste thuiszege als de grootste uitzege ooit in de Eredivisie. Op 29 april 2007 won Roda JC thuis met 7-0 van Heracles en evenaarde daarmee de grootste thuiszege ooit van de club in de Eredivisie. Op 25 mei 1986 werd het 1-8 in Almelo voor Roda.

Geen uitzege

Heracles is dit seizoen thuis sterk, maar uit wil het nog niet vlotten. Het won, net als hekkensluiter Sparta, nog geen duel buitenshuis. Slechts twee keer bleef Heracles in meer Eredivisie-uitwedstrijden zonder overwinning sinds de start van het seizoen. In 2006/2007 (alle 17) en in 2010/2011 (13).

Meer dan vijftig tegentreffers

Roda en Heracles hebben nog meer gemeen. Roda JC (54) en Heracles Almelo (51) zijn dit seizoen de twee teams met meer dan vijftig tegentreffers, terwijl Roda (1) en Heracles Almelo (2) ook de clubs zijn met de minste clean sheets dit seizoen.

Jakubiak

Sinds het vertrek van Joey Pelupessy staat de Duitser Sebastian Jakubiak in de basis bij Heracles. Hij heeft inmiddels een opvallende statistiek op zijn naam staan. Jakubiak veroverde dit seizoen gemiddeld 10,4 keer balbezit per 90 minuten. Dat is het hoogste gemiddelde van alle veldspelers met minstens 500 speelminuten in de Eredivisie.