Heracles heeft even hoop, maar gaat alsnog ruim ten onder bij PSV

EINDHOVEN - Heracles Almelo heeft zondag op bezoek bij koploper PSV in Eindhoven met 3-0 verloren. Lange tijd bleef het 'slechts' 1-0 voor de thuisploeg en hoopten de Almeloërs nog op een gelijkspel, maar in de slotfase trok PSV alsnog aan het langste eind en ging Heracles zonder (doel)punten naar huis.

Kuwas in de spits, Gladon op de bank

Stegeman had vooraf meerdere wijzigingen doorgevoerd in de basiself. Jaroslav Navratil posteerde hij op rechts, Kristoffer Peterson begon op links en Brandlew Kuwas stond in de spits. Dit ging ten koste van Paul Gladon. Hij werd door Stegeman op de bank gezet.

Bart van Hintum verving op de linksbackpositie op zijn beurt Lerin Duarte. Duarte kampt met een lichte bovenbeenblessure en zat zodoende niet bij de selectie.



Volledig scherm Kuwas in actie tegen PSV, als spits. © ANP Pro Shots

Openingsfase

PSV kreeg in de beginfase al snel de eerste kansjes. Doelman Bram Castro moest meerdere malen optreden, bij onder andere een geschampte kopbal van Luuk de Jong. Even later kon Gaston Pereiro net niet profiteren van defensief geklungel bij de bezoekers. Heracles moest duidelijk in de wedstrijd komen. Pereiro verzorgde met een fraai hakje nog bijna een assist op Marco van Ginkel, maar ook de 7-voudig Nederlands international was niet trefzeker.

1-0

Na een kwartier klonk er plots gejuich in het stadion, toch belandde de inzet van Luuk de Jong, na doorkoppen van Isimat, toch echt in het zijnet. Even later was het wel raak voor PSV: Jorrit Hendrix zette Lozano met een schitterend steekballetje voor de keeper en de Mexicaan wist daar wel raad mee: 1-0.

Volledig scherm Teleurstelling bij Jaroslav Navratil na de 1-0 van PSV. © ANP Pro Shots

Vrije trap

PSV bleef de wedstrijd bepalen, Heracles zette hier voor rust weinig tegenover. In de 22e minuut waren de Almeloërs nog even dichtbij de gelijkmaker. Een vrije trap van Kuwas aan de rand van het veld wapperde over Zoet heen, maar ging net naast.

Kansen

PSV haalde vervolgens even de voet van het gaspedaal. Heracles kreeg zo de kans om op te bouwen, maar deed daar weinig mee. Ook het laatste kwartier kreeg de thuisploeg de grootste kansen. Zo legde Brenet de bal panklaar op het hoofd van Luuk de Jong, maar de PSV-spits had het vizier wederom niet op scherp staan. Vlak voor rust kreeg Locadia kort achter elkaar twee aardige kansen, maar ook hij vond het net niet, mede door goed optreden van Castro.

Gevaar



In de rust bleef Van Hintum achter in de kleedkamer met een blessure. Zijn vervanger in het tweede bedrijf was Van den Buijs. Ook na rust moest Castro meerdere malen optreden bij gevaar van de thuisploeg. Aan de andere kant had PSV-doelman Jeroen Zoet grote moeite met een uithaal van Pelupessy. Heracles voelde gedurende de wedstrijd dat er misschien wel iets te halen viel en kroop zo langzaamaan uit haar schulp.



Slotoffensief

Heracles probeerde de laatste twintig minuten een slotoffensief op te zetten, maar het kon PSV niet met de rug tegen de muur zetten. Net toen Heracles geloofde in een stuntje, sloeg PSV toe. Invaller Mauro legde de bal met het hoofd knap klaar voor Van Ginkel in de zestien. Van Ginkel kon vervolgens van dichtbij binnentikken. En zo was de wedstrijd gespeeld.

Rood Pröpper en strafschop

In de slotminuut bouwde PSV de zege nog uit naar 3-0. Pröpper haalde vlak voor tijd op de rand van de zestien Gudmundsson onderuit. Pröpper kreeg direct rood en Janssen legde de bal op de stip. Van Ginkel benutte het buitenkansje, zijn tweede van de middag. Even later floot Janssen af en ging Heracles alsnog met een ruime nederlaag terug naar Almelo.

Veertiende

De ploeg van Stegeman zakt door de nederlaag twee plaatsen op de ranglijst. Rivaal FC Twente gaat de Almeloërs vanwege een beter doelsaldo voorbij en is nu de nummer twaalf van de eredivisie. Heracles is terug te vinden op plek veertien.

PSV – Heracles Almelo 3-0 (1-0).

Score: 18. Lozano 1-0, 78. Van Ginkel 2-0, 90. Van Ginkel 3-0 (pen.)

Heracles: Castro; Droste, Pröpper, Hardeveld, Van Hintum (46. Van den Buijs); Niemeijer (64. Van Ooijen), Pelupessy, Monteiro; Navratil, Kuwas, Peterson.

Scheidsrechter: Janssen.