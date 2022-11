Heracles heeft geen kind aan TOP Oss en boekt zevende thuiszege

De 3-0 overwinning was zaterdagavond alweer de zevende thuiszege voor Heracles. De ploeg van trainer John Lammers heeft dit seizoen op Erve Asito slechts eenmaal gelijk gespeeld. Dat was tegen MVV: 2-2. Met nog twee duels dit jaar te gaan in de Keuken Kampioen Divisie verstevigde Heracles de koppositie en staat het na zestien gespeelde wedstrijden op 37 punten.

Ingestudeerde corner

De score op deze ongebruikelijke speelavond voor Heracles werd in de zeventiende minuut geopend door Lucas Schoofs. De Belgische middenvelder kopte raak uit een ingestudeerde corner van Marko Vejinovic. De hoekschop was een kopie van de vrijdag geoefende corner. TOP Oss had geen antwoord op de hoekschop-variant van Heracles, dat daarmee op een 1-0 voorsprong kwam.

Diezelfde Schoofs kopte twee minuten later opnieuw raak. Wederom uit een corner van Vejinovic. In eerste instantie redde TOP-doelman Thijs Jansen nog de inzet, maar in tweede instantie was het Schoofs die de bal kopend over de doellijn werkte: 2-0.

Scherpte ontbrak

Van de bezoekers uit Brabant had Heracles bijzonder weinig te vrezen. Niet voor niets staat de ploeg uit Oss op een zestiende plaats in de eerste divisie. De gastheren bleven aanvallen, maar de scherpte ontbrak in de eindfase. Daardoor zochten beide ploegen bij een ruststand van 2-0 de kleedkamer op.

Volledig scherm Emil Hansson scoort vanaf de elf meter. Hij brengt de stand op 3-0 voor Heracles tegen TOP Oss. © Pro Shots / Ron Jonker

In de tweede helft vertoonde het spel hetzelfde beeld: Heracles in de aanval, TOP Oss in de verdediging. Het was Emil Hansson die in de zestigste minuut een schot op doel waagde, maar zijn bal kwam uiteindelijk bij Thomas Bruns terecht. Nadat de Wierdenaar in de zestienmeter onderuit werd gehaald, wees scheidsrechter Van der Eijk naar de penaltystip. Hansson wist daar wel raad mee, de Zweed bracht Heracles op 3-0.

Wissels

Die stand was voor trainer John Lammers aanleiding voor een dubbele wissel. Hij bracht Sem Scheperman in het veld voor Vejinovic en Rigino Cicilia voor Samuel Armenteros. Dat was in de 67ste minuut. Niet veel later, in de 78ste minuut, mochten ook Lasse Wehmeyer en Mateo Les nog wat speelminuten maken tegen TOP Oss. De twee namen de plaatsen in van Nikolai Laursen en Ruben Roosken. Met nog vijf minuten te gaan kon ook Bruns de kant opzoeken. Elias Sierra was zijn vervanger.

Ondanks vijf frisse spelers in het veld lukte het Heracles niet meer het doelsaldo nog wat te verhogen. De teller bleef deze zaterdagavond staan op drie goals, maar het leverde wel opnieuw drie punten op. En dat, liet trainer Lammers daags voor het treffen nog weten, was het belangrijkste doel van de avond.