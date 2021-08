Heracles heeft geen moeite met derdedivisionist HSC’21

HSC’21 trof aan het begin van de voorbereiding ook al FC Twente en in dat treffen op eigen veld gaf de 100-jarige club prima partij. Inmiddels nadert de oefencampagne z’n eind en dan hebben de eredivisionisten een stuk meer inhoud gekweekt, zo ervoeren de Haaksbergenaren. Voor Heracles begint over anderhalve week de competitie, HSC’21 heeft dan eerst een bekerduel tegen Excelsior’31. Een week later begint het seizoen in de derde divisie.

Nog paar plekken

De Almeloërs speelden in de eerste helft met de ploeg, die in grote lijnen ook tegen PSV aan de aftrap zal staat. Alleen op het middenveld, rechts voorin en in de punt van de aanval zijn nog wat plekken te verdienen. Trainer Frank Wormuth begon dit keer met Kasper Lunding als rechterspits en Sinan Bakis was de spits. Na de pauze stond er een geheel ander elftal, met als meest opvallende debutant Sven Sonnenberg, de Duitser die maandag overkwam van Hansa Rostock.

Overwicht

Lunding zette de eredivisionist al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Heracles had zoals verwacht daarna een overwicht, maar het duurde tot de slotfase van de eerste helft voordat Bilal Basacikoglu de score verder opvoerde. HSC’21 gaf voor rust niet eens zoveel weg, maar de amateurs misten naar voren toe de stootkracht om zelf ook dreigend te worden. Alleen Diego van der Weide verscheen een keer in een gevaarlijke positie, maar de kleine aanvaller vergat de trekker over te halen.

Tweede helft

Na de pauze nam de nieuwe, frisse ploeg van Heracles binnen een kwartier verder afstand van het vermoeide HSC’21, dat inmiddels ook driftig aan het wisselen was geslagen en er niet meer aan te pas kwam. Adrian Szöke was in de tweede helft met drie treffers de grote man.

Heracles - HSC’21 7-0 (2-0)

12. Lunding 1-0, 41, Basacikoglu 2-0, 49. Laursen 3-0, 60. Szöke 4-0, 63. Amissi 5-0, 67. 6-0 Szöke, 82. 7-0 Szöke

Opstelling Heracles eerste helft: Jalving, Fadiga, Schoofs, Knoester, Quagliata, Kiomourtzoglou, Ibrahimoglu, Vloet, Lunding, Bakis, Basacikoglu

Tweede helft: Jalving, Bakboord, Sonnenberg, Les, Roosken, Agca, Sierra, Azzaoui, Laursen, Szöke, Amissi





HSC’21: Peterman (46. Kiers); Veensma (46.Selfhout), Schrijver (46. Moldur), Wensing, Cagler Uguz; Overgoor (60. Somhorst), Schepers, Stokkers (60. Scholten); Van der Weide (46. Sekkali), Witbreuk, Cenk Uguz (60. Viola)