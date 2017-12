Heracles heeft geen verdediger meer over

Al voor rust viel Dario van de Buijs uit met een liesblessure, twintig minuten later strompelde linksback Lerin Duarte met een kuitkwetsuur naar de kant. De selectie van Heracles is klein: er zijn geen smaken meer over. Het verlangen naar de winterstop is groot.

Wuytens

Dries Wuytens was na de tweede pijnlijke uitnederlaag op rij de enige verdediger die nog fit overeind stond bij Heracles. En dat te bedenken dat hij nog maar sinds Groningen-thuis (4 november) speelt als vervanger van Pröpper. Hij zag in Alkmaar twintig minuten voor tijd ook rechtsback Tim Breukers naast zich op de grond liggen en naar zijn enkel grijpen. Wanhoop aan de kant, want de laatste twee verdedigers die het team nog heeft, stonden net op het veld.

Volledig scherm Heracles Almelo speler Roland Baas (l) krijgt de gele kaart van scheidsrechter Edwin van de Graaf (r) tijdens zijn debuut voor de Almeloërs. © ANP Pro Shots

Debuut Roland Baas

Roland Baas (21) debuteerde voor Heracles in de eredivisie, hij begon in het centrum naast Wuytens. Bij FC Groningen speelde hij in oktober 2014 een half uur tegen Feyenoord, tot zover zijn ervaring op het hoogste niveau. Nadat Duarte uitviel, verkaste hij naar de linksbackpositie en nam de al net zo onervaren Tim van de Berg zijn plek in. En dat bij de nummer twee, in Alkmaar.

Droste en Pröpper