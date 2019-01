Heracles heeft helder doel in 2019: ‘Meer uitduels winnen en minder tegengoals’

Oefenen tegen Hannover

Yoëll van Nieff en Lerin Duarte speelden zondag het eerst uur tegen Hannover, Bart van Hintum werd ingedeeld bij de reserves en speelde het tweede uur. De eerste ploeg verliet het veld bij 3-0, de tweede bij 1-1. "Wij maken fouten, waardoor zij scoren", zegt Van Nieff. "Dat is vaak ons probleem. We moeten meer gaan bewegen als blok." Van Hintum vond dat het 'tweede' team, naar behoren had gepresteerd. "Ik ben tevreden, bij ons stond het de hele week goed. We hebben goed tegenstand geboden, als team gespeeld en naar elkaar geluisterd."