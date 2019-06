Heracles heeft met Leverkusen mooie tegenstander te pakken

Video Dalmau staakt en FC Twente heeft geld nodig

28 juni ENSCHEDE - Een muitende speler bij Heracles en FC Twente heeft weer eens geld nodig: De voorbereiding is nog maar net begonnen of er is al reuring in het Twentse voetballand. Topscorer Adrian Dalmau wil weg en weigerde vrijdagmiddag op de elftalfoto te gaan van Heracles.