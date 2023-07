Heracles heeft nieuwe spits in huis: Jizz Hornkamp

Heracles heeft zich maandag versterkt met een nieuwe spits. De Almelose club maakte bekend Jizz Hornkamp (25) te hebben vastgelegd voor drie jaar, plus een optie voor nog een jaar. De aanvaller komt over van eerstedivisionist Willem II.

Daags na de eerste training van zondagmiddag, waarna trainer John Lammers uitriep dat de aanval van de Almelose club dringend versterkt moet worden, presenteerde Heracles al de nieuwe aanvaller. Met Jizz Hornkamp heeft de promovendus een ervaren speler in de punt van de aanval. Vorig seizoen maakte hij in 32 competitiewedstrijden negen doelpunten en zorgde hij voor zes assists.

Hornkamp over zijn nieuwe werkgever: „Heracles is een grote club die thuishoort in de eredivisie. Ik kan me goed vinden in het plan dat me is voorgeschoteld en bij de speelwijze van de club. Als spits wil je niets liever dan aanvallend voetbal spelen.”

Scorend tegen Heracles

Afgelopen seizoen scoorde Hornkamp in de beide ontmoetingen tussen Willem II en Heracles de Tilburgse treffers. In het Willem II-stadion opende hij tegen Heracles de score, waarna de bezoekers het duel alsnog met 2-1 wisten te winnen. Op Erve Asito voorkwam Hornkamp in de slotfase dat Heracles de wedstrijd zou winnen: 1-1.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma over de vijfde aanwinst van dit seizoen: „Jizz is een echte spits met een uitstekende opleiding en eredivisie-ervaring. Hij heeft een geweldige mentaliteit en past bij de manier van spelen die wij voor ogen hebben.”

Volledig scherm Jizz Hornkamp namens Willem II aan de bal op Erve Asito. In de slotfase zou hij nog de gelijkmaker scoren voor de ploeg uit Tilburg. © Pro Shots

Hornkamp doorliep de jeugdopleiding van Ajax, AZ en SC Heerenveen. In Friesland maakte hij in 2018 zijn debuut in het profvoetbal. Na zijn periode bij de club uit het noorden vertrok Hornkamp in 2019 naar FC Den Bosch waar hij tweeënhalve seizoen speelde. In de winterstop van het seizoen 2021/2022 tekende de spits bij Willem II. Daar stond hij nog tot de zomer van 2024 onder contract.

Play-offs

In de play-offs maakte Hornkamp in de eerste ronde tegen VVV-Venlo nog twee doelpunten, maar toch verloor Willem II met 3-2. Na een gelijkspel (2-2) in de return was de Tilburgse formatie uitgeschakeld in de play-offs.

Hornkamp traint dinsdagmorgen al voor de eerste maal mee met de selectie. In Almelo gaat hij spelen met rugnummer 23.