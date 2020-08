Heracles heeft nog een nieuw gezicht op het trainingsveld staan

Voor het eerst sinds corona weer reuring in Erve Asito: ‘Nu voel ik me een echte Heracles­spe­ler’

5 augustus ALMELO – De prille clubliefde voor Heracles Almelo van 82 kinderen werd gistermiddag in Erve Asito beantwoord met een jeugdtoernooi. Want corona of niet, de jonge Heraclesfans steunen hun favoriete voetbalclub dit jaar door een seizoenkaart te kopen. Zij zorgden voor een beeld dat lang uitbleef: reuring in het stadion.