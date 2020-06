Heracles heeft publiekslieveling Excelsior binnen

Zijn weg was de afgelopen seizoenen nogal hobbelig. Na een een seizoen bij NAC, waarin hij vrijwel alles speelde, vertrok Rai Vloet in 2018 naar Zwitserland, Italië en België. Het werden moeizame jaren, waarin het nergens ging zoals hij hoopte. De aanvallende middenvelder kwam er amper aan spelen toe.

„Hij heeft diepgang en scorend vermogen vanaf het middenveld”, zegt Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles. „We zijn blij dat we hem aan de selectie toe kunnen voegen. Het is een Nederlandse jongen met ervaring en de leeftijd om nog beter te worden. Zijn stappen naar Italië en België pakten niet goed uit, hij heeft ups en downs gehad, maar ik denk dat we hem hier in deze omgeving de juiste prikkel kunnen geven.”

Update Dessers

Gilissen heeft nog geen nieuws over de transfer van Cyriel Dessers. De spits staat in belangstelling van de Belgische topclub Genk. „Er is niets van tafel, maar er is ook nog geen witte rook.” Volgens de technisch directeur is Genk de enige club die hem heeft benaderd voor de topscorer van de eredivisie van het afgebroken seizoen.