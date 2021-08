Heracles heeft z’n verdediger te pakken: Duitser Sonnenberg komt naar Almelo

Met Sonnenberg heeft Heracles alle posities in de selectie nu dubbel bezet. Na het vertrek van Robin Pröpper hadden de Almeloërs centraal achterin nog een vacature. Net als zijn directe concurrent Marco Rente heeft Sonnenberg vooral ervaring opgedaan op het derde niveau in Duitsland. „De weg naar de Bundesliga is voor jonge jongens taai”, zegt Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles. „En ook in de Tweede Bundesliga zie je dat de druk enorm groot is. Als je twee keer verliest, gooien ze alles weer op de kop. Daarom kiezen ook steeds Duitse talenten voor hun ontwikkeling voor Nederland.”

Opleiding bij Köln

De in Berlijn geboren Sonnenberg speelde in de opleiding van Koblenz en 1. FC Köln. „We kennen we hem van Köln”, aldus Gilissen. In Keulen speelde hij samen met Heracles-aanvaller Adrian Szöke. „Sven is vorig seizoen met Hansa Rostock gepromoveerd naar de Tweede Bundesliga. Hij heeft meer dan zestig wedstrijden in het eerste elftal in de benen.” In de competitie kwam Sonnenberg dit seizoen nog niet aan spelen toe bij Rostock, dat inmiddels er al twee duels heeft opzitten. „Hij staat verdedigend zijn mannetje en heeft een goede inspeelpass”, aldus Gilissen.