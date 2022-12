Heracles hervat competitie in Kerkrade: ‘Roda JC-uit is één van de lastigste wedstrijden van het seizoen’

De Ballen Verstand ‘FC Twente heeft met ‘broertje’ Zerrouki de opvolger van de Algerijn al in huis’

Met oefenwedstrijden in Almere en Leeuwarden hebben FC Twente en Heracles de draad weer opgepakt. Uitslagen doen er niet toe, wedstrijdritme en balgevoel is belangrijker richting de herstart van de competitie. Die begint voor de Almelose koploper van de KKD zondag bij Roda JC in Kerkrade, terwijl FC Twente zich opmaakt voor het bijzondere trainingskamp in Costa Rica.

5 december