Heracles hoeft Rai Vloet niet te verkopen om te overleven: ‘Het is beter gegaan dan we dachten’

Heracles heeft eerste nieuwe speler binnen en komt uit bij oud-Feyenoor­der Başacikoğlu

20 mei ALMELO - Bilal Başacikoğlu (26) is de eerste nieuwe speler van Heracles. De oud-aanvaller van Feyenoord en Heerenveen speelde de laatste drie seizoenen in Turkije en verdween van de radar. In Almelo wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen.