Heracles in doelpuntrijk duel langs Volendam

Diezelfde Erkilinc was vijf minuten later zelf het eindstation. De buitenspeler, die vorig jaar niet wist door te breken in het eerste elftal, bleef rustig voor het Volendamse doel na een mooi opgezette aanval: 2-0. Na de drinkpauze, opnieuw een goede kans van Erkilinc en een afgekeurde treffer van Volendam, tekende Joey Konings op slag van rust voor het derde Almelose doelpunt. De 3-0 betekende tevens de ruststand.

Morgenavond treft Heracles Almelo wederom een ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. Dan is in het eigen Polman Stadion Almere City de tegenstander. De aftrap is om 19.00 uur en het duel is gratis te bezoeken.