Heracles in Düsseldorf: weerzien met oude bekende, goal van Sierhuis en een nederlaag

Heracles oefende donderdagmiddag op een toch wel mooie plek: de Merkur Spiel Arena in Düsseldorf, waar ruim 54.000 toeschouwers in kunnen. Tegenstander in het nu lege stadion was Fortuna Düsseldorf, de uitslag: 2-1. Kaj Sierhuis maakte het Almelose doelpunt.

Kristoffer Peterson is speler van het team uit de Tweede Bundesliga en keek voor aanvang van het vriendschappelijke duel verrast rond: hij vertrok in de zomer van 2019 bij Heracles en had verwacht nog spelers te kennen. De aanvaller, die niet meedeed vanwege een blessure, tuurde over het veld: „Is Michael Brouwer er nog?” Nee, die speelt bij FC Emmen. „Dan ken ik alleen Janis Blaswich en Mats Knoester nog en mensen uit de staf.”

Hij zag zijn voormalige team in een leeg Merkur Spiel Arena oefenen met verdediger Sven Sonnenberg in plaats van Marko Rente en met linksback Ruben Roosken in plaats van Giacomo Quagliata, de jeugdinternational van Italië is geschorst tegen Fortuna Sittard. Voorin stelde trainer Frank Wormuth Ismail Azzaoui op, die andere rechtsbuiten Bilal Basacikoglu ontbrak in Düsseldorf nog wegens een blessure.

Zoeken op rechts

Heracles had het op het knollenveld niet makkelijk tegen de nummer twaalf uit de Tweede Bundesliga. Bij rust stond het al 2-0: in de 19e minuut scoorde Thomas Pledl en na ruim een half uur spelen kopte Emmanuel Iyoha de 2-0 binnen. Wormuth wisselde daarna op meer posities. Het blijft zoeken op de rechtervleugel, waar na rust Nikolai Laursen minuten maakte. Schoofs maakte op het middenveld als altijd plaats voor Orestis Kiomourtzoglou.

Kaj Sierhuis bleef staan. De gehuurde spits snakt naar goals in de eredivisie, zijn eerste en laatste maakte hij in september tegen AZ. Tegen de Duitsers scoorde hij uit een voorzet van Delano Burgzorg: 2-1, het was ook meteen de eindstand.

Fortuna Düsseldorf - Heracles 2-1 (2-0)

Score: 19. Pledl 1-0, 32. l Iyoha 2-0, 57. Sierhuis 2-1

Opstelling Heracles: Blaswich (46. Bucker), Fadiga (46. Polley), Sonnenberg (46. Rente), Knoester (63. Les), Roosken, Schoofs (46. Kiomourtzoglou), De La Torre (63. Sierra), Vloet (63. Ibrahimoglu), Azzaoui (46. Laursen), Sierhuis (63. Bakis), Burgzorg (63. Agca)

Toeschouwers: 0