Heracles in gesprek met Hardeveld, Duarte en Breukers twijfelen

Breukers en Duarte

Tim Breukers en Lerin Duarte twijfelen nog over hun toekomst. Heracles wil de spelers behouden. Gilissen: „Tim is een belangrijke schakel voor ons en we willen hem graag hier houden.” De aanvoerder hoopt zijn actieve loopbaan bij Heracles af te sluiten en wil liever een meerjarig contract. „Wij hebben de voorkeur het van jaar tot jaar te bekijken.” Over Duarte: „Zijn voorkeur gaat uit naar een club in het buitenland.”