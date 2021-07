Heracles in oefenduel simpel langs RKC Waalwijk

De kunst is in de voorbereiding door de resultaten heen te kijken, maar als je vier keer op rij verliest is het het wel prettig dat je weer eens een keer aan de goede van de score staat. Ook al gaat het in deze periode om heel andere dingen, het vertrouwen heeft af en toe wel een oppepper nodig richting de start van de competitie.

Veel speeltijd

Verder was de wedstrijd tegen RKC er vooral eentje om meters in de benen te krijgen. Wormuth liet vrijdagavond zijn formatie voor het eerst in de voorbereiding lang op het veld staan. Pas in de 80ste minuut kwamen de wissels. Zaterdag tegen De Graafschap zal hij ongetwijfeld de andere spelers uit de selectie de nodige speelminuten geven.

Centrale verdediger

In afwachting van de komst van een rechter centrale verdediger speelde middenvelder Lucas Schoofs achterin. De Belg bezondigde zich voor rust aan een paar slordigheden, maar de aanvallers van RKC misten in deze fase van de voorbereiding nog de scherpte voor het doel. Na de pauze kwam hij niet meer in de problemen. De kans dat Schoofs nog vaker op die plek wordt neergezet lijkt overigens niet zo groot, aangezien er de komende dagen een nieuwe verdediger wordt verwacht in Almelo.

Mooie goal

Na iets meer dan een half uur spelen kwam de thuisploeg op 1-0 via Bilal Basaçikoglu. De nieuweling werd uitstekend vrij gespeeld door aanvoerder Rai Vloet. Van diezelfde Vloet worden ook dit seizoen weer de nodige goals en assist verwacht en tegen RKC maakte hij daar alvast een begin mee. Vloet profiteerde in de 60ste minuut dankbaar van een enorme blunder van RKC-verdediger Melle Meulensteen: 2-0. Een kwartier voor tijd tikte Orestis Kiomourtzoglou ook nog de 3-0 binnen. Pas in de slotfase deed RKC wat terug, maar daar was wel een fout van de verder verdienstelijk spelende Heracles-middenvelder Melih Ibrahimoglu voor nodig. Vlak voor tijd stuurde scheidsrechter Higler Heracles-verdediger Quagliata en RKC-speler Gaari naar de kleedkamer na een opstootje. Hij deed dat trouwens zonder daarbij een rode kaart te geven. Een paar seconden later bracht Noah Fadiga de stand op 4-1.

Heracles - RKC 4-1 (1-0)

33. Basaçikoglu 1-0, 60. Vloet 2-0, 73. Kiomourtzoglou, 84. Bakari 3-1, 90. Fadiga 4-1

Toeschouwers: 500

Opstelling Heracles: Bucker; Fadiga, Schoofs, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, Ibrahimoglu, Vloet; Laursen, Azzaoui, Basaçikoglu