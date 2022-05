Heracles in play-offs tegen degradatie: natuurlijk kan het nog, maar zo voelen fans het nu nog even niet

Het is niet lang na de 3-1 nederlaag thuis tegen Sparta als supporters van Heracles zich melden voor de hoofdingang van Erve Asito. Niet voor het eerst dit seizoen. Ze zijn woedend, teleurgesteld en verdrietig. Hun ploeg gaat de nacompetitie in, terwijl ze het weken in eigen hand hadden. Nu staat de ploeg op de rand van de afgrond, want natuurlijk kan het nog, maar zo voelt het op deze zondag even totaal niet.