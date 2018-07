Heracles is de goedkoopste club voor supporters

Wat opvalt in het onderzoek is dat PSV wederom de hoogste prijzen met €275 voor een seizoenskaart en €28,50 per losse kaart hanteert. De goedkoopste club is Heracles Almelo met slechts €149 en €15. Ten opzichte van vorig jaar zijn de prijzen van seizoenskaarten met 1,33% toegenomen, maar daarentegen zijn de losse kaartjes dit jaar 1,31% goedkoper. Ajax is het goedkoopst van de traditionele top 3 en hanteert een prijs van minimaal €228,- voor een seizoenskaart.