Heracles is meer een middenmoter dan een degradatiekandidaat

Jayden Oosterwol­de gaat ook Heracles geld opleveren

ENSCHEDE/ALMELO - Heracles heeft ook baat bij de miljoenentransfer van Jayden Oosterwolde. De verdediger speelde in zijn leven geen seconde voor de Almelose club, maar als hij in de zomer definitief wordt overgenomen door Parma van FC Twente, deelt Heracles mee in de opbrengsten.

30 januari